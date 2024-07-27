TRT Spor'un 'madalyayı garantiledi' dediği Salih Yıldız beşinci oldu

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TRT Spor'un 'madalyayı garantiledi' dediği Salih Yıldız beşinci oldu

TRT Spor'un çeyrek final mücadelesi sonrası madalya almaya hak kazandı dediği Salih Yıldız turnuvayı 5. sırada bitirmesi kafaları karıştırdı.

Dün yapılan muazzam açılış seremonisinin ardından 2024 Paris Olimpiyatları başladı.

SALİH YILDIZ 5. OLDU

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında 60 kilo erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Salih Yıldız bronz madalya mücadelesinde mağlup olarak turnuvayı 5. sırada bitirdi.

Son ana kadar mücadele edip ülkemizi elinden geldiği en iyi şekilde temsil eden Salih Yıldız hepimizi gururlandırırken ilginç de bir olay yaşandı.

TRT SPOR 'MADALYA GARANTİLENDİ' DEMİŞTİ

Yıldız’ın Giorgi Sardalashvili'yi yenerek yarı finale yükselmesinin ardından milli sporcumuzu manşetine taşıyan TRT Spor, Yıldız’ın madalya almayı garantilediğini yazdı.

KAFALAR KARIŞTI

TRT’nin bu haberi herkeste büyük bir heyecan yaratırken Salih Yıldız’ın turnuvayı 5. Sırada bitirerek madalyayı kaçırması kafaları karıştırdı.

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