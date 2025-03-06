TRT yorumcusu 'kahin' çıktı! Spor dünyası bu olayla çalkalanıyor

TRT Spor'un İleri 3'lü programında spor muhabiri ve yorumcusu olarak görev yapan Barış Yurduseven dün sosyal medya hesabından Türkiye Kupasında çeyrek final eşleşmelerini açıkladı.

Yurduseven paylaşımında "Hiç merak etmeyin ben buradan kurayı söylüyorum : Fenerbahçe- Galatasaray, Beşiktaş- Göztepe, Konyaspor- İskenderun, Trabzonspor- Bodrum FK."

Tüm eşleşmeleri tutturan Barış Yurduseven bu kez sosyal medya hesabından "Noluyo Laaaaan ????‍♂️" paylaşımı yaptı.

Tüm tahminleri tutan Barış Yurduseven sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Kura çekiminden önce Fenerbahçeliler de Türkiye Kupasında çeyrek finalde Beşiktaş ile Galatasaray ile eşleşeceğini ve senaryolarını açıklamışlardı.

FENERBAHÇELİLERİN İDDİASI TUTMADI

Fenerbahçeliler "Türkiye Kupası'nın 13 senedir Trabzonlu Turkuaz Medya Aspor düzenliyor. Bu 13 senede Galatasaray finale gelene kadar hiçbir büyük takımla eşleşmemişti. Şimdi Galatasaray grupları ikinci bitirdiği için ilk defa istemeye istemeye de olsa Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan bir tanesiyle eşleşecek.

Kıyamadıkları Galatasaray'a öyle bir rakip vermeliler ki Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önüne engel olmamalı. Çok şerefli kuralarda hiç hile yapmayan Aspor Galatasaray ile Beşiktaş'ı eşleştirecektir.

Çünkü 3 gün önce Galatasaray ile Beşiktaş lig maçında karşılaşacaklar. Beşiktaş da Türkiye Kupası'nı önemsediği için lig maçında tam anlamıyla konsantre olamayacaktır. Kanal zaten Trabzonluların Trabzonspor ile Bodrum Spor'a eşleşir."

GALATASARAYLILARDAN FENERBAHÇEYE SERT CEVAP

Sarı-Lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe'ye de göz boyamak için İskenderunsporu verirler. Konya da Göztepe'yle eşleşecektir. Yarı final kurası yarın çekilecek. Trabzonsporu Konya-Göztepe galibiyle Fenerbahçe'yi de Beşiktaş ile eşleştireceklerdir.

Türk futbolunu temizlemek istiyorlarsa önce bu yapının ayakları olan Fenerbahçe düşmanı Aspor'dan ve Beyin Spor'dan kurtulması gerekir.

Bu tezin de çürümesi Galatasaraylılar'ın da tepkisini çekti. Galatasaraylılar "Fenerbahçe yine bizim karşımıza genç takımla çıkacak yoksa sahadan mı çekilecek. Önce buna karar versinler. Ali Koç'un kararını bekliyoruz. A takımla çıkarlarsa sonuç ortada" yorumunu yaptı.