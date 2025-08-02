TRT yorumcusundan TFF'ye suçlama: Sahtekar hakemleri koruyorlar

Gazeteci Barış Yurduseven, TFF'ye yönelik ciddi bir suçlamada bulundu. Ege kliniğinden sahte sağlık raporları alındığını iddia eden Barış Yurduseven TFF Hukuk Kurulu'nun bu suça müdahale etmemesini sert bir dille eleştirdi.

TFF'yi göreve davet eden Barış Yurduseven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"TFF Hukuk Kurulu töhmet altındadır!

Acilen ivedilikle hemen şimdi Ege kliğinin belgeli sahte raporlarının olduğu dosyayı sonuçlandırmalıdır!

Bu büyük bir suçtur ve hukuk kurulu da buna müdahale etmeyerek bu suça ortaktır!

Ortopedi doktoru tüm birimlere imza atmış ve bu belgelidir!

Bunun üzerine gitmeyenlerin sonuna kadar üzerine gideceğime bugün itibariyle yeminler ediyorum!

Bu dosyayı her gün yazacağım her gün hatırlatacağım!

Hani birileri birilerini tehdit ediyor ya şu günlerde!

O sahte raporlar düzenlenirken onlar MHK’de idi!

Dönemin MHK başkanı ve yöneticileri, rapor alanlar ve raporu verenler için suç duyurusunda bulununmak zorundadır TFF…

Olayın FIFA boyutu vardır, bu adamlar bu sahte raporlarla FIFA VAR hakemi olup insanların hakkını yiyerek maçlara gittiler!

TFF olayı FIFA’yayla da paylaşmalıdır!"