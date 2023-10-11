TRT'de bir dizinin fişi çekildi. Hayranları bu habere çok üzülecek

TRT 1'de geçtiğimiz temmuz ayında hayatına başlayan diziyle ilgili flaş karar alındı.

TRT'de bir dizinin fişi çekildi. Hayranları bu habere çok üzülecek

TRT 1'in sevilen dizilerinde Hayatımın Neşesi için alınan karar dizinin hayranlarını şaşırttı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Hayatımın Neşesi final kararı aldı. Her hafta salı akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de netleşti.

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TRT 1'DEN ŞAŞIRTAN FİNAL HABERİ

TRT 1 geçen yaz Benim Güzel Ailem, Kendi Düşen Ağlamaz ve Hayatımın Neşesi adlı üç yazlık diziyi birden ekrana getirmişti. Bu dizilerden biri olan Hayatımın Neşesi için TRT 1 tarafından final kararı aldı.

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FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım, Selma Güneri, Metin Coşkun’un başlıca rollerini paylaştığı dizinin final tarihi de belli oldu. Dizi, 18. bölümde final yapacak. Bu bilgi doğrultusunda dizinin son bölümü olan final bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.

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