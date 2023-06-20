TRT'de hamam böceği sütü soruldu. Bu iğrenç sorunun cevabı herkesi şoke etti

TRT ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Pelin Çift'in yaptığı 3'te 3 adlı bilgi yarışmasında sorulan bu garip soru sosyal medyada gündem oldu.

Yarışma programında sunucu Pelin Çift yarışmacıya "İçerik olarak inek sütünden yaklaşık 4 kat daha besleyici olduğu bilinen ve gelecekte onun yerini alacağı düşünülen süt hangi hayvana aittir?" sorusunu yöneltti.

150 bin TL değerindeki sorunun seçenekleri arasında hamam böceği, fare ve su aygırı vardı. Gıda sektöründe çalışmasına rağmen soruyu yanıtlarken "hiç bir fikrim yok" diyen yarışmacı "hamam böceğinin sütü var mı ona bile emin değilim. Olsa bile ondan nasıl gıda üretecekler bilmiyorum. Genelde görünce basıp öldürüyorlar" dese de sorunun doğru yanıtı hamam böceği çıktı.