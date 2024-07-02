TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele bugün (Salı) TSİ 22.00’de başlayacak.

Millilerimiz için çeyrek finale çıkma ya da turnuvaya veda etme maçı olan Avusturya karşılaşması öncesi taraftarlar endişeli.

Yaklaşık 2 haftadır devam eden EURO 2024 boyunca bazı maçlarda ‘sinyal yok’ ya da ‘şifreli kanal’ hatası alan taraftarlar Avusturya maçında da aynı sorunu yaşamamak için şimdiden sorunun nedenini ve çözümünü araştırmaya başladı.

TRT 1 soruna dair yaptığı açıklamada her ülkede EURO 2024’ün yayıncısının farklı olduğunu hatırlatarak UEFA kararları gereği yayınlarının sadece Türkiye’de izlenebilmesi adına şifreleme kullandığını belirtti.

ŞİFRELİ YAYIN

Kolay Çözüm:

Kumandanızdaki menü tuşuna basın.

"Kurulum" ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneğine gidin.

Güncellemeyi başlatın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Manuel Yöntem:

Menü tuşuna basarak ayarlara girin.

"TP Ekle" seçeneğini bulun.

Güncel TRT 1 frekanslarını girin (Frekans: 11794, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4).

"Okey" tuşuna basarak kaydedin.

Kanal listesini yenileyin ve TRT 1 HD'yi bulun.

SİNYAL YOK

Çanak Anten Kontrolü:

Çanak anteninizin sağlam olduğundan ve doğru konumda olduğundan emin olun.

Kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Alıcı cihazınızın güncel olduğundan emin olun.

BÖLGESEL SORUNLAR

Yaşadığınız bölgede TRT 1 sinyallerinde geçici bir kesinti olabilir. TRT'nin resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.