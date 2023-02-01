TRT’de müdürlerde seçim paniği başladı. Hesaplar didik didik ediliyor. Medyaradar açıkladı

Medyaradar'dan Varol Ersoy, bugünkü "TRT’de seçim paniği başladı! Hesaplar didik didik ediliyor..." başlıklı yazısında kamusal yayıncılık yapmakla görevli iki kurum olan TRT ve Anadolu Ajansı'ndaki "14 Mayıs" paniğini kaleme aldı.



İki kurumda da hummalı bir çalışmanın başladığını ifade eden Ersoy özellikle TRT'de son derece gizli tutulan bir çalışmaya dikkat çekti.



BOL SIFIRLI TARİH DİZİLERİ DİDİK DİDİK EDİLİYOR!

Buna göre, TRT'de mali işlerden sorumlu birimler, özellikle milyarlarca dolar bütçe kullanan İç Yapımlar bölümünün hesaplarını didik didik edip herhangi bir açık bırakmamaya çalışıyor.



TRT YÖNETİCİLERİ SEÇİM SONRASI YAŞANACAKLAR İÇİN ŞİMDİDEN ÖNLEM ALIYOR!

"Öncelikle de son yıllarda yandaş yapımcılara ve yandaş sanatçılara bol sıfırlı ödemeler yapılmasına neden olan tarihi dizilerin hesapları kontrol ediliyor." satırlarını kaleme alan Ersoy, şöyle devam etti:



"Çoğu beklenen izlenme oranını sağlayamayan bu dizilerin maliyetinin aşırı yüksek olması, hesapları kabul edilebilir bir seviyede göstermeye çalışan TRT yönetiminin işini zorlaştırıyor. İktidarın değişmesi durumunda, kurumun başına gelecek yeni yönetimin öncelikle geçmiş döneme ait hesapları didik didik edeceğini bilen TRT yönetimi, şimdiden önlem almaya çalışıyor. Özellikle bazı harcama kalemlerinin emsal dizilere göre aşırı şişik olması, hep aynı isimlere çeşitli diziler aracılığıyla yüksek miktarlarda ödeme yapılması ve bazı harcamaların belgelendirilmemesi TRT yöneticilerinin başını ağrıtacağa benziyor."

HABER BİRİMLERİ DE GÖZALTINDA!

TRT’nin İç Yapımlar Dairesi’nde başlayan bu çalışmaların bir benzerinin sessiz sedasız bir şekilde haber dairesinde de sürdüğünü kaleme alan Ersoy, "Özellikle kurumla ilgili-ilgisiz çok sayıda ismin astronomik ücret ve ödeneklerle yurtdışında görevlendirildiği, çoğunun yılda bir kez bile habercilik faaliyeti içinde bulunmadığı, bu durumun da mevcut TRT yönetiminin başını fena halde ağrıtacağı iddia ediliyor." satırlarına yer verdi.

ANADOLU AJANSI'NDA DA AYNI KAYGI VAR!

TRT’deki bu telaşın bir benzerinin kamusal yayıncılık yapan diğer bir kurum olan Anadolu Ajansı’nda da sürdüğünü iddia eden Ersoy, yazısını şöyle noktaladı:



"Kurumun, özellikle bazı teknoloji yatırımlarına çok büyük paralar ödediği ve mevcut yönetimin, yeni yönetime bu harcamaların gerekçesini açıklamakta zorluk çekeceği belirtiliyor. Kısacası, seçim maratonu başladı! Önümüzdeki günler çok ilginç gelişmelere gebe…"