TRT'de sorulan soruya bakın. Gelecekte İnek sütünün yerini alacak süt hangi hayvana aittir

TRT ekranlarında yayınlanan ve Pelin Çift'in sunuculuğunu üstlendiği "3'te 3" adlı bilgi yarışmasında sorulan ilginç bir soru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yarışmada Pelin Çift, yarışmacıya "İçerik olarak inek sütünden yaklaşık 4 kat daha besleyici olduğu bilinen ve gelecekte onun yerini alabileceği öngörülen süt hangi hayvana aittir?" sorusunu yöneltti.

150 BİN TL'LİK SORUYDU

150 bin TL değerindeki bu kritik sorunun seçenekleri arasında hamam böceği, fare ve su aygırı yer alıyordu. Gıda sektöründe çalışan yarışmacı, soruyu yanıtlarken "Hiçbir fikrim yok" diyerek zor anlar yaşadı ve ekledi: "Hamam böceğinin sütü olduğunu bile bilmiyorum. Olsa bile bundan nasıl gıda üretileceğini anlamıyorum; genelde görünce basıp öldürüyorlar."

CEVAP HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI

Ancak sorunun doğru yanıtı şaşırtıcı bir şekilde "hamam böceği" çıktı.