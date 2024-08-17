TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı

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TRT'de spiker kavgası. Flaş Hande Baladın ve Melissa Vargas detayı

TRT'de genellikle voleybol maçlarını anlatan Kerem Öncel, Mehmet Sevinç'le ilgili çarpıcı iddiada bulundu. İşin içine Hande Baladın ve Melissa Vargas da karıştı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın maçlarını anlatan TRT spikeri Kerem Öncel, sosyal medya hesabından şaşkınlık yaratan bir paylaşımda bulundu.

Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi asla adam yerine koymayacağım. Bir kadına 'Senin çocuklarının babası belli değil' diyebilecek kadar alçaklaştığınızda bile sizi ciddiye almayacağım. Türk halkı ögrenecek ne kadar iğrenç olduğunuzu ve ben asla yaşlanmayacağım."

Bu paylaşımın ardından bir takipçisi, "Hayırdı abi. Ne oldu?" diye sordu.

Kerem Öncel de mesajının eski TRT spikeri Mehmet Sevinç'e olduğunu belirterek şu iddiada bulundu:

"Mehmet Sevinç hakkında dava açıldı ve Mehmet Sevinç, Hande Baladın için "Niye Vargas'a vermiyor? Ben kadın olsam veriririm" demiş. Dava tutanaklarında var bu."

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