TRT'deki canlı yayın krizi ayrılık getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT'deki canlı yayın krizi ayrılık getirdi

TRT spikeri Kerem Öncel boyunu uzatmak için sandalye üzerine çıkmıştı. Stüdyodaki yorumcu Başak Koç da "Karakter sandalyeye çıkarak yükselmiyor" demişti. Bu sözler sonrası Başak Koç kovuldu.

TRT’de geçtiğimiz günlerde yaşanan spikerlik krizi, canlı yayına yansıyan gerilimle gündeme gelmişti.

Voleybol maçlarını anlatan Kerem Öncel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İtalya karşılaşması öncesinde 1.90 boyundaki yorumcu Özlem Özçelik’in yanında sandalyeye çıkmıştı.

Bu görüntü sonrası stüdyo yorumcusu Başak Koç, “1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalyeye çıkarak yükselmiyor” şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Olayın ardından, Öncel ve Koç arasında spikerlik krizi yaşandığı iddia edildi. Söylentilere göre, Filenin Sultanları'nın maçlarını Kerem Öncel anlatırken, Koç bu görevi kendisinin üstlenmesi gerektiğini düşünüyordu.

Daha önce de spiker Mehmet Sevinç ile benzer sorunlar yaşayan Öncel, Sevinç’in 2023-24 sezonu başında TRT’deki görevinden istifa etmesine neden olmuştu.

Öncel'in, Başak Koç'u, TRT yönetimine şikayet eden bir maili ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki krizin bu nedenle başladığı, Başak Koç'un da canlı yayında Öncel'e bu şekilde karşılık verdiği belirtildi.

Yaşananların ardından TRT, maç önlerinde Türkiye’deki stüdyoda yorumculuk yapan Başak Koç ile yollarını ayırma kararı aldı. Görevine devam eden Kerem Öncel’in ise Çin maçı öncesi canlı yayında sandalyeye çıkmadığı gözlemlendi.

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