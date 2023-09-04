TRT’den Ebrar ve Vargas’a büyük ayıp

Avrupa Şampiyonasında Sırbistan’ı devirerek altın madalya alan milli takım büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda TRT’nin büyük ayıbı ise tepki çekti. TRT muhabiri maç sonunda takımın iki yıldızı Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas ile röportaj yapmadı.

TRT’den Ebrar ve Vargas’a büyük ayıp

Filenin Sultanları, Türkiye'ye şampiyonluk sevinci ve gururunu yaşattı.

Eda Erdem, Gizem Örge, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve dahası performanslarıyla izleyiciyi resmen büyüledi. Büyük heyecanın yaşadığı gecede 41 sayı ile Melissa Vargas attığı servislerle adeta dünya servis hızı rekorunu kırdı. Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş 15'er sayı ve Ebrar Karakurt da 13 sayı kaydetti.

TRT’DEN İKİ YILDIZA BÜYÜK AYIP

Maç sonrasında milli voleybolcular büyük sevinç yaşarken TRT’nin ayıbı tepki çekti. TRT muhabiri, maç sonunda Ebrar ve Vargas ile röportaj yapmadı.

Sadece maçın iki yıldız ismiyle röportaj yapılmaması değil, Vargas ve Ebrar'ın çiftetelli oynadığı anların gösterilmemesi gibi birçok detay tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları TRT'nin bu ayıbına sessiz kalmadı. Kimi kullanıcılar bunun bir 'itibarsızlaştırma' çabasına olduğuna vurgu yaparken "Tüm takımla röportaj yapıldı Vargas ve Ebrar'la neden röportaj yapılmadı?" sorusunu yöneltti.

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