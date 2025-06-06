TRT'nin acı kaybı! Medya dünyası bu haberle sarsıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT'nin acı kaybı! Medya dünyası bu haberle sarsıldı

TRT'nin eski baş kameramanlarından İhsan Başlıcan hayatını kaybetti.

Medya dünyası acı haberle sarsıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi, TRT önceki baş kameramanlarından İhsan Başlıcan 5 Haziran 2025 Perşembe günü vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İhsan Başlıcan’ın vefatının ardından bir baş sağlığı mesajı yayınladı.Üyemiz İhsan Başlıcan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denilen mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllardır başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İhsan Başlıcan’ın cenazesi 6 Haziran 2025 Cuma günü İçerenköy Fatih Sultan Mehmet Han Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

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