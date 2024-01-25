TRT'nin bahçesinde petrol bulundu. Candaş Tolga Işık'tan 100 milyon euroluk iddia

Kaynak: Haber Merkezi
TRT'nin bahçesinde petrol bulundu. Candaş Tolga Işık'tan 100 milyon euroluk iddia
Candaş Tolga Işık TRT'nin Şampiyonlar Ligi yayın ihalesini alması ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

TRT, önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi müsabakalarının yayın hakkını aldığını açıkladı.

TRT’nin Şampiyonlar Ligi’ni yayınlamak 100 milyon euro ödediğini söyleyen Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro (3,3 milyar TL) teklif vermiş bunun yarısı zarar yazar kurumun bahçesinde petrol bulundu galiba bir de Maliye Bakanı'nın bundan haberi var mı Ya TRT kamu kurumu değil ya da kamuda tasarruf dönemi başlamadan bitti” dedi.

Daha sonra TRT tarafından arandığını söyleyen Candaş Tolga Işık, “TRT tarafından arayıp bilgi verdiler, Şampiyonlar Ligi için verdiklerikleri teklifin 100 milyon Euro olmadığı bu rakamın 1/3'ü olduğunu bunun da reklam geliriyle çıkartılabileceği yönünde çalışma yaptıklarını ilettiler Birazdan kurum resmii bir açıklama yapıp detayları paylaşacakmış Biglilendirme için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mevcut yayıncı kuruluş Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı’nın Şampiyonlar Ligi ihalesini 25-30 milyon dolar kaşılığında aldıklarını duyurmuştu.

ekran-goruntusu-2024-01-25-224858.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe evinde galip geldi
Son dakika... İsrailli futbolcuların cezası belli oldu
Icardi'nin yeni tarzı şaşkınlık yarattı. Artık herkes bu saç modelini yaptıracak
Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor. Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Ali Yiğit Buruk'tan
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Ali Yiğit Buruk'tan
Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı
Trabzonspor'un Rize karşısındaki en büyük eksiğini 'Sefilleri oynadılar' diyerek açıkladı
Son Haberler
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kara haberi maç sonunda verdi. 'Affımızı istiyoruz' dedi Spor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kara haberi maç sonunda verdi. 'Affımızı istiyoruz' dedi
Fenerbahçe evinde galip geldi Spor
Fenerbahçe evinde galip geldi
Arabasının gaz teli kopan adamdan 'pes' dedirten çözüm Video
Arabasının gaz teli kopan adamdan 'pes' dedirten çözüm
Mehmet Emin Hoca'nın İnci Taneleri dizisi için çarpıcı sözleri: '10 Bin lirayla geçinmeye çalışan emekliler, dizi kadar konuşulmadı' Video
Mehmet Emin Hoca'nın İnci Taneleri dizisi için çarpıcı sözleri: '10 Bin lirayla geçinmeye çalışan emekliler, dizi kadar konuşulmadı'
Şanlıurfa’da bir işçi elektrik akımına kapılarak öldü Gündem
Şanlıurfa’da bir işçi elektrik akımına kapılarak öldü
CHP ve HÜDA PAR arasında faili meçhul tartışması. ‘Ne işiniz var bu parlamentoda’ Gündem
CHP ve HÜDA PAR arasında faili meçhul tartışması. ‘Ne işiniz var bu parlamentoda’