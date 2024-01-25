TRT'nin bahçesinde petrol bulundu. Candaş Tolga Işık'tan 100 milyon euroluk iddia

TRT, önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi müsabakalarının yayın hakkını aldığını açıkladı.

TRT’nin Şampiyonlar Ligi’ni yayınlamak 100 milyon euro ödediğini söyleyen Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro (3,3 milyar TL) teklif vermiş bunun yarısı zarar yazar kurumun bahçesinde petrol bulundu galiba bir de Maliye Bakanı'nın bundan haberi var mı Ya TRT kamu kurumu değil ya da kamuda tasarruf dönemi başlamadan bitti” dedi.

Daha sonra TRT tarafından arandığını söyleyen Candaş Tolga Işık, “TRT tarafından arayıp bilgi verdiler, Şampiyonlar Ligi için verdiklerikleri teklifin 100 milyon Euro olmadığı bu rakamın 1/3'ü olduğunu bunun da reklam geliriyle çıkartılabileceği yönünde çalışma yaptıklarını ilettiler Birazdan kurum resmii bir açıklama yapıp detayları paylaşacakmış Biglilendirme için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mevcut yayıncı kuruluş Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı’nın Şampiyonlar Ligi ihalesini 25-30 milyon dolar kaşılığında aldıklarını duyurmuştu.