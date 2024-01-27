TRT’nin dev ihalesi Oğuzhan Asiltürk’ün yeğenine gitti

Kaynak: Patronlar Dünyası
TRT’nin dev ihalesi Oğuzhan Asiltürk’ün yeğenine gitti
TRT'nin, "Yeni Nesil Güvenlik Duvarları Sistemi Alımı" işinin ihalesini milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün yeğeni kazandı.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., TRT’nin açtığı ihaleyi kazandığını Kamuyu Aydınlatma Platforu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Forte şirketinden KAP’a yapılan açıklamada, Türkiye ve Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün "Yeni Nesil Güvenlik Duvarları Sistemi Alımı" işinin ihalesinde en iyi fiyatı veren kurum olduklarını ve sözleşmeye davet yazısının şirketimize ulaştığı ifade edildi.

İlgilinin sözleşmenin imzalanarak kuruma iletildiği belirtilerek, "İhale bedeli, KDV hariç 989 bin dolardır.” denildi.

TRT tarafından 4 Ocak’ta yapılacağı duyurulan yaklaşık 30 milyon TL’lik ihaleyi kazanan Forte 2023 yılı içerisinde halka arz olmuştu.

celal-asilturk.jpg

İHALEYİ OĞUZHAN ASİLTÜRK’ÜN YEĞENİNİN ŞİRKETİ KAZANDI

Milli görüşün önemli isimlerinden merhum Oğuzhan Asiltürk’ün yeğeni olan Ali Celal Asiltürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Forte, Havelsan, Aselsan, Roketsan gibi birçok savunma şirketiyle çalışıyor.

Forte’nin çalıştığı kamu kuruluşlar arasında; Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü yer alıyor.

55-001.jpg

Son Haberler
Ocak ayının tuhaf olayları Dünya
Ocak ayının tuhaf olayları
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı Gündem
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında Spor
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!" Video
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!"
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler Ekonomi
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Keşfet
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl?