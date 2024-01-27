TRT’nin dev ihalesi Oğuzhan Asiltürk’ün yeğenine gitti

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., TRT’nin açtığı ihaleyi kazandığını Kamuyu Aydınlatma Platforu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Forte şirketinden KAP’a yapılan açıklamada, Türkiye ve Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün "Yeni Nesil Güvenlik Duvarları Sistemi Alımı" işinin ihalesinde en iyi fiyatı veren kurum olduklarını ve sözleşmeye davet yazısının şirketimize ulaştığı ifade edildi.

İlgilinin sözleşmenin imzalanarak kuruma iletildiği belirtilerek, "İhale bedeli, KDV hariç 989 bin dolardır.” denildi.

TRT tarafından 4 Ocak’ta yapılacağı duyurulan yaklaşık 30 milyon TL’lik ihaleyi kazanan Forte 2023 yılı içerisinde halka arz olmuştu.

İHALEYİ OĞUZHAN ASİLTÜRK’ÜN YEĞENİNİN ŞİRKETİ KAZANDI

Milli görüşün önemli isimlerinden merhum Oğuzhan Asiltürk’ün yeğeni olan Ali Celal Asiltürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Forte, Havelsan, Aselsan, Roketsan gibi birçok savunma şirketiyle çalışıyor.

Forte’nin çalıştığı kamu kuruluşlar arasında; Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü yer alıyor.