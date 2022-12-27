'Teşkilat' dizisi çalıntı mı. Flaş iddia yargıya taşındı

Senarist & Yapımcı Ahmet Sinan Güzel'in 2014 yılında bizzat kaleme aldığı "Teşkilat" isimli televizyon dizisi eserini hayata geçirebilmek için ortak bir yapımcı arayışına girmiş ve bu vesileyle Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın ortak oldukları TİMS&B Film Yapım Şirketi ile görüşerek projesini onlara sunmuştu.



TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar daha projeyi ilk gördükleri andan itibaren çok beğenmişler ve düşünmek için Ahmet Sinan Güzel'den kısa bir müddet süre istemişlerdi. Senarist & Yapımcı Ahmet Sinan Güzel de onlara tamam dedikten sonra bir süre onlardan haber bekledi.



Aradan epeyce bir zaman geçmesine rağmen TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar kendisine dönüş yapmayınca, Ahmet Sinan Güzel de projesine olumsuz baktıklarını düşünerek projesini tek başına yapabilmek için kaldığı yerden devam etme kararı aldı.



Daha sonra bir gün televizyonu açtığında projesinin fragmanının TRT1 Ekranlarında gösterildiğini görünce adeta şok geçirdi ve hemen dizinin yapımcıları TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ı arayarak onlarla acilen görüşmek istediğini belirtti.



TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da bir randevu vererek Ahmet Sinan Güzel'i ofislerine davet ettiler. Randevu gününde ofislerine giden Ahmet Sinan Güzel yaşadığı şoku orada kendilerine anlattı ve neden bunu ona yaptıklarını sordu.



TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da artık olanların olduğunu ve bundan sonrası için bir orta yol bulmak istediklerini Ahmet Sinan Güzel'e belirttiler. Gerçekten de olan olmuş ve artık geri dönüş yoktu. Zira dizi başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'da oldukça ilgi görmeye başlamıştı.



Ahmet Sinan Güzel de en azından bari emeklerinin karşılığı olan bedeli kendisini ödemelerini ve ayrıca da isminin de projede yer alması karşılığında onlara herhangi bir dava açmayacağını TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a belirtti.



Maddi taleplerde anlaşıp, manevi taleplerde anlaşma sağlanamadı. Yani TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar emeklerinin karşılığını Ahmet Sinan Güzel'e ödemeyi kabul ettiler. Ancak isminin projede yer almasını kabul etmediler.



Bu durum karşılığında mahkeme açmaktan başka şansı kalmayan Senarist & Yapımcı Ahmet Sinan Güzel İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurarak davasının kabul edilmesini sağladı. Dava aşamalarında ise öğrenilen diğer önemli bir bilgi herkesi adeta şok etti.



Çünkü 2014 yılında Ahmet Sinan Güzel'in eserini inceledikten sonra beğenen ancak kendisini geri dönüş yapmayan TİMS&B Film Yapım Şirketinin ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, bu projeyi Ethem Özışık isimli başka bir senariste emanet etmişler ve Ethem Özışık'tan bu dizinin kalan bölümleri yazmasını istemişlerdi.



Ethem Özışık ise aynı yıl başka önemli bir yapım olan Poyraz Karayel isimli televizyon dizisini intihal etmek suçundan ve yine aynı mahkeme olan İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş ve ceza almıştı.