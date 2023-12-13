TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesi Atatürk’e ‘Olmasaydı da olurduk’ diyen kişiye verildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesi Atatürk’e ‘Olmasaydı da olurduk’ diyen kişiye verildi
TRT’nin yeni içeriği olan Fatih Sultan Mehmet dizisinin çekim ihalesi, daha önce Atatürk için ‘Olmasaydı da olurduk’ diyen kişiye verildi.

İsmail Saymaz’ın gündeme taşıdığı habere göre, TRT, "Fatih Sultan Mehmet" dizisinin çekim ihalesi AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olan Eyüp Gökhan Özekin’e verildi.

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İsmail Saymaz, dizinin ihalesi verilen Özeki’nin 10 yıl önce söylediği sözü hatırlatarak,

"10 yıl önce Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Akit’e ‘Olmasaydı da olurduk’ diye ilan veren işadamı. Alperen Ocakları eski genel başkanı. Saidi Nursi hayranı... Özekin, ilandan iki yıl sonra AK Parti’den Uşak ikinci sıradan milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 14 Mayıs’ta Ankara’da 1. Bölge 10. sıradan listeye girdi, yine kazanamadı.

Halen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Özekin Ailesi geçen yıl bir dayak olayına karıştı. Eşi Şerife Özekin, şoförü ve adamıyla birlikte alışveriş merkezini basarak, kızının üzerine kahve döküp saçını çektikleri iddiasıyla üç genci tartakladı" dedi.

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BÖLÜM BAŞINA 19,8 MİLYON LİRA

Saymaz’ın iddiasına göre, Özekin dizinin çekimleri için bölüm başına 19,8 milyon TL alacak.

Saymaz açıklamasının devamında, "Eyüp Gökhan Özekin, sahibi olduğu ‘Miray Yapım’ bünyesinde TRT’ye belgesel ve dizi filmler çekiyor. Son olarak ‘Fatih Sultan Mehmet’ adlı 13 bölümlük dizi için el sıkıştı. Dizi önümüzdeki haftalarda TRT 1’de yayınlanacak. İddiaya göre... Özekin’e bölüm başına 19.800.000 TL ödenecek. Toplam bütçe 257.400.000 TL. Özekin’in avans olarak 77.000.000 TL aldığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsmail Saymaz’ın Özek’inle görüşerek, ihaleyi aldığını kabul ettiği aktarıldı.

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