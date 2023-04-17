TRT'nin Kılıçdaroğlu ambargosuna CHP'den suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için parti tarafından hazırlanan “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filminin yayınlanması için kamu yayıncısı TRT’ye başvurdu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı filmin TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanması istemiyle TRT Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt verilmedi.

Duvar'ın haberine göre reklam filminin yayınlamaması üzerine CHP TRT Genel Müdürlüğü’ne yeniden başvuru yaptı. “Tarafsız olması gereken TRT’nin hukuksuz bulunan bu tavrını ironik bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Kaldı ki bu tutum Kurumun maddi açıdan zarara uğramasına da neden olmaktadır” ifadeleri yer alan başvuru şu taleple devam etti:

"REKLAM FİLMİNİN İVEDİLİKLE YAYINLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtarıcısı ve kurucusu konumunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Genel Başkanı’na yönelik hukuksuz bulunan bu tavrın sona erdirilmesini ve “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filminin ivedilikle TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanmasını talep ediyoruz.”

TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kamu yayıncılığı yapması gerekirken TRT’nin görevini yerine getirmediğini belirten CHP, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarına da TRT ekranlarında yer verilmediği hatırlatılan suç duyurusunda, mitinglerin de yayınlanmadığı, CHP liderinin konuk olarak davet edilmediği ifade edildi.