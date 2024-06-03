TRT'nin mecbur kalıp yayınladığı görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT'nin mecbur kalıp yayınladığı görüntüler

Filenin Sultanları ABD’yi setlerde 3-2 yenerken salonda bulunan bir Türk kadın taraftarının görüntüleri çok konuşuldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri’ni 3-2 yendi.

ABD’nin Teksas eyaletinin Arlington şehrinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan Sultanlar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

TRT’NİN TRİBÜN ÇEKİMİ

Sultanların zaferi salonda da coşkuyla kutlanırken, TRT Spor’un tribündeki bir kadın taraftarımızı yavaş çekimde görüntülemesi çok konuşuldu.

Taraftar büyük sevinç yaşarken, bir yandan da salonda bulunan büyük ekrandan kendisine baktı.

İlgili Haberler
Mourinho'nun spor medyasına nasıl ayar vereceğini açıkladı
Son Haberler
Üstüne bastı canından oldu Gündem
Üstüne bastı canından oldu
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi Gündem
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu Dünya
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu
Van Gölü Canavarları yola çıktı Spor
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek Sağlık
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi? Ekonomi
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi?
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi Gündem
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi