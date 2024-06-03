TRT'nin mecbur kalıp yayınladığı görüntüler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri’ni 3-2 yendi.

ABD’nin Teksas eyaletinin Arlington şehrinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan Sultanlar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

TRT’NİN TRİBÜN ÇEKİMİ

Sultanların zaferi salonda da coşkuyla kutlanırken, TRT Spor’un tribündeki bir kadın taraftarımızı yavaş çekimde görüntülemesi çok konuşuldu.

Taraftar büyük sevinç yaşarken, bir yandan da salonda bulunan büyük ekrandan kendisine baktı.