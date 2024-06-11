TRT’nin rahatsız olduğu Nazlıcan İrem Köroğlu ilk kez konuştu

3 Haziran’da Teksas’ta, Arlington’daki Kolej Park Spor Salonu’nda gerçekleşen voleybol maçında Filenin Sultanları, ABD Kadın Voleybol Takımı ile karşılaşmıştı.

Zorlu geçen tie-break setinin ardından Filenin Sultanları, rakibini 3-2 yenmeyi başarmıştı. Maçın sonunda, canlı yayında sevinç gösterisi yapan bir Türk kadın taraftarın göğüslerinin gözükmesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı.

ANNEM ‘SENİ ÇEKİYORLAR’ DİYE MESAJ GÖNDERDİ

Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube kanalında o gün yaşadıklarını paylaştı. Kameraların kendisini çektiğinden habersiz olduğunu ve annesinin mesajlarını internet bağlantısı olmadığı için alamadığını belirtti. Köroğlu, “O an sadece mutluluğumu ifade ediyordum. Kazandığımız için çok sevinçliydim; gerçekten güzel ve keyifli bir maçtı,” dedi. Ayrıca, “Annem ‘Seni çekiyorlar’ diye birkaç kez mesaj atmış, ama ben hiçbirini göremedim. O sırada video çekiyordum ve kameraların beni aldığını fark etmedim. Aslında maçtan çok güzel videolarım var. İki dakika önce göz kaşıma bile takılmıştım, ama meğersem önemli değilmiş,” ifadelerini kullandı.