Trump 25 eyalete ayaklanma çağrısı yaptı. Sınırı korumak için 2500 kamyon yola çıktı

ABD Başkanı Joe Biden ile Teksas Valisi Greg Abott arasındaki ‘sınır’ krizi giderek derinleşirken, ABD’nin iç savaşın eşiğinde olabileceği yorumları yapılıyor.

Teksas sınırındaki göçmenlerin geçişini engelleyen tellerin kaldırılmasını isteyen Joe Biden’a ilk tepki Vali Abott’tan gelirken, federal yetkililere karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. Ulusal muhafız birlikleri de Teksas’a yardıma gelirken, federal muhafızlarla karşı karşıya gelinmesinin an meselesi olduğu tahmin ediliyor.

2500 KAMYON YOLA ÇIKTI

ABD’nin eski başkanı ve önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olan Donald Trump ise Cumhuriyetçi 25 valiye ayaklanma çağrısında bulunurken, bu eyaletlerin ulusal muhafızlarını Teksas’a göndermelerini istedi.

Bu yaşananlar üzerine, Oklahoma ve diğer güney eyaletlerden gönüllüleri taşıyan yaklaşık 2 bin 500 kamyon, ABD federal güçlerinin olası girişine karşı koymak ve sınırdaki Teksas Ulusal Muhafızlarını desteklemek üzere Teksas'a doğru yola çıktı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararda, federal (merkezi devlet-Biden yönetimi) sınır görevlilerinin Meksika sınırına Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott tarafından kurdurulan dikenli ve jiletli telleri kesmesine veya taşımasına izin verdi.

Bu dikenli teller, ABD’nin güney sınırına akın eden mültecileri durdurmak için kurulmuştu. Ancak Greg Abbott, federal sınır görevlileri ve dahi Biden yönetimi kaldırsa dahi Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini duyurdu ve bunun “yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu öne sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini” açıkladı.