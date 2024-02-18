Trump ayakkabı satmaya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Trump ayakkabı satmaya başladı
Milyonlarca para cezasına çarptırılan Trump ayakkabı satmaya başladı.

ABD'de emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan eski başkan Donald Trump, ayakkabı sektörüne giriş yaptı.

'Sneaker Con' isimli etkinlikte yeni ayakkabı markasını tanıtan Trump, "Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Trump, 399 dolar (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketine sahip, arkasında Amerikan bayrağı detayı bulunan altın renkli spor ayakkabıyı katılımcılara gösterdi. "Asla Teslim Olma" isimli ayakkabıyı tanıtan Trump, hem yuhalandı hem tezahüratlarla karşılandı. Trump, aynı zamanda şişesi 99 dolara parfüm de satmaya başladı.

Lansman, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı. 'Dolandırıcılık' suçundan 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada 'iftira' gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.

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