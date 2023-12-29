Trump bir eyalette daha seçimlere katılamayacak

ABD’de yapılacak olan 2024 seçimlerine az süre kalırken, Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü sebebiyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği ifade edildi.

Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesi de Kongre baskınındaki rolü sebebiyle Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki karar verdi. Bunun ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde karar veren ikinci eyalet oldu.

Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesinin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ABD’nin en yüksek adli merci karar verecek.

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği suçlamasıyla bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.

Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında yer almayacak.

Her iki eyaletteki alınan seçim kararına ilişkin son hükmü ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yer alıyor.