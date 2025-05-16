Trump futbolda da kriz çıkarttı: UEFA ile FIFA arasında ipler gerildi

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Suudi Arabistan ve Katar’ı kapsayan Körfez turuna katılması, FIFA'nın en büyük yıllık organizasyonuna geç kalmasına neden oldu. Katar Emiri’nin Trump onuruna verdiği resmi yemeğe katılan Infantino, Doha’dan Paraguay’a geç gelen özel uçuşuyla FIFA Kongresi'nin saatlerce ertelenmesine yol açtı. Bu gecikme sadece kongre programını aksatmadı, aynı zamanda UEFA’nın sert çıkışıyla uluslararası bir krize dönüştü.

UEFA: “FUTBOLUN İKİNCİ PLANA ATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

UEFA, Sky News’e yaptığı yazılı açıklamada, “FIFA Kongresi, 211 ülkenin futbol gündemini belirlemek üzere bir araya geldiği en önemli toplantıdır. Ancak kongrenin programı, özel siyasi menfaatlere hizmet edecek şekilde son dakika değişikliklerine uğramıştır. Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca Paraguay Futbol Federasyonu ile CONMEBOL’un hazırlıklarına teşekkür edilerek, kongre saatinin değiştirilmesinin bu çabaları da gölgede bıraktığı vurgulandı.

INFANTİNO: “GECİKME İÇİN ÜZGÜNÜM”

Asuncion’da düzenlenen kongrede konuşan Infantino, gecikme nedeniyle özür dileyerek, “Önemli liderlerle 2026 ve 2034 Dünya Kupası hakkında görüşmeler yaptım. Futbolu temsilen oradaydım. Zamanında yetişmeyi planlıyordum ancak uçuşumuzda küçük bir sorun yaşandı” dedi. Infantino’nun açıklaması UEFA'yı tatmin etmedi. Son yıllarda Infantino ile UEFA arasındaki buzlar kısmen erimiş olsa da bu olay, ilişkileri yeniden gerdi.

UEFA’nın çıkışı, FIFA içinde Avrupa temsilcilerinin tepkisinin büyüdüğünü ve Infantino’nun kişisel siyasi yakınlıklarının futbol yönetimini tehlikeye attığını gösteriyor. Infantino'nun, Trump ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kurduğu yakın ilişkiler, FIFA'nın tarafsızlığına dair soru işaretlerini artırmış durumda.