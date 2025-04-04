Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek

Kaynak: AA
Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek

Başkanlığa seçildiği günden itibaren yankı uyandıran kararlar alan Trump, ülkeye gelen yatırımcılara, politikalarının asla değişmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yatırımcılara, politikalarının asla değişmeyeceğini bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD'ye gelen ve büyük miktarlarda para yatıran yatırımcılara seslendi.

"ZENGİN OLMAK İÇİN HARİKA BİR ZAMAN"

ABD Başkanı Trump, "Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman, her zamankinden daha zengin" ifadelerini kullandı.

Trump, açıkladığı tarifelerin ülkede yatırım ve üretimi artıracağını savunmuş, dün yaptığı açıklamada da tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini belirtmişti.

ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çeken Trump, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" söylemişti.

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