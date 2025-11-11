Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda kritik açıklamalarda bulundu. NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarikinden para kazandığını belirtti.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, “Biz artık Ukrayna’ya para harcamıyoruz. Şimdi onlar bize NATO üzerinden para ödüyor” ifadesini kullandı.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ OLUŞTURMUYOR

Trump, Ukrayna'da devam eden savaşın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi. ABD Başkanı, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.

TRUMP'IN UKRAYNA PLANI

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı.

Trump, 14 Temmuz'da Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım planı açıkladı.

Bu plana göre, NATO'nun Avrupalı üyelerine silah satılacak, bu silahlar bedeli ödendikten sonra Kiev'e teslim edilecek. İlk pakete füzelerin yanı sıra, Patriot bataryaları da dahil olacak. Bazı ülkelerin elindeki sistemleri Ukrayna ordusuna göndermesi, ardından ABD'nin bu ülkelerin cephaneliklerini yeniden doldurması öngörülüyor. Almanya bu girişimi ilk destekleyen ülkelerden biri oldu. Bununla birlikte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un açıklamasına göre, Ukrayna'ya silahların teslimatı aylar sürecek. Öte yandan Fransa, İtalya, Macaristan ve Çekya, Beyaz Saray'ın bu planına katılmayı reddetti.

Trump’ın bu planını ‘bir iş’ olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Avrupa'nın savaşın devamını istediğini ve bunun için silah alımına büyük paralar harcamaya hazır olduğunu ifade etmişti.