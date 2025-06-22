Trump, İran'a son sözünü söyledi! 'Ya barış olur ya da...'

ABD BAŞKANI, DÜZENLENEN OPERASYONU DUYURDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, ABD ordusunun İran rejimine karşı "hassas saldırılar" düzenlediğini belirterek başlayan Trump, üç nükleer tesisin hedef alındığını söyledi. Saldırıların, İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı.

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“İRAN’IN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR”

Trump, İran’a yönelik açıklamalarının sonunda, ülkede barışın sağlanmaması durumunda daha büyük askeri müdahalelerin gerçekleşebileceğini dile getirdi. “Ya barış ya da daha büyük bir trajedi” sözleriyle İran rejimine çağrıda bulunan Trump, ABD’nin elinde hâlâ imha edilmemiş birçok hedef bulunduğunu ve bunların gerektiğinde hızlı şekilde vurulabileceğini kaydetti.

“İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİ TAMAMEN YOK EDİLDİ”

Başkan Trump, saldırıların "askeri açıdan büyük başarı" olduğunu belirterek İran’ın üç önemli nükleer zenginleştirme tesisinin tamamen imha edildiğini açıkladı. İran’ı “Orta Doğu’nun zorbası” olarak nitelendiren Trump, saldırının ardından İran’ın barışı tercih etmek zorunda kalacağını, aksi halde çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

“İRAN, 40 YILDIR ŞİDDET POLİTİKASI İZLİYOR”

Trump, İran’ın uzun yıllardır ABD ve İsrail karşıtı söylemleri ve eylemleri nedeniyle ağır bir bedel ödediğini belirtti. Özellikle yol kenarına yerleştirilen bombalarla gerçekleştirilen saldırılar sonucu çok sayıda Amerikalının hayatını kaybettiğini ifade etti. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi de bu süreçte sorumlu isim olarak gösterdi.

NETANYAHU’YA TEŞEKKÜR MESAJI

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da teşekkür eden Trump, İsrail ile operasyon sürecinde sağlanan iş birliğini övdü. Netanyahu’nun liderliğindeki ekibin “eşine az rastlanır” bir uyumla çalıştığını belirtti. Ayrıca İsrail ordusunun bu süreçteki rolünü de takdir ettiğini dile getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı, açıklamasının sonunda Savunma Bakanlığı’nın ertesi sabah bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. General Dan Raising Cane ve Pete Hegseth’in katılacağı toplantıda operasyonla ilgili detayların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Konuşmasını dua ve teşekkürle bitiren Trump, ABD askerleri için Tanrı’ya dua ettiğini ve Amerika’yı, Orta Doğu’yu ve İsrail’i koruma temennisinde bulundu.