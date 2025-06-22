Son dakika! ABD, savaşa girdi! İran'da 3 nükleer tesis vuruldu

ABD savaş uçakları İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenledi, Trump saldırıyı "başarılı" olarak nitelendirdi .

Donald Trump Cumartesi günü ABD savaş uçaklarının İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediğini, saldırıyı "başarılı" olarak nitelendirdiğini ve uçağın İran hava sahasından ayrıldığını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda saldırıların Fordow, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldığını söyledi. "Birincil tesis olan Fordow'a tam bir BOMBA yükü atıldı" dedi.