Trump, Kongre baskını davasında hakim karşısında

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Trump, Washington DC’deki federal adliye binasına geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

Suçlamaları reddetti

Trump, mahkemede kendisine yöneltilen “ABD’yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemek için komplo kurma”, “resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs”, “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” suçlamalarını reddetti. Trump, bu suçlamaların siyasi motivasyonlu olduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını savundu.

Hakim Chutkan başkanlık edecek

Bugünkü duruşma, Hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görüldü ancak mahkemeye daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama’nın atadığı Hakim Tanya Chutkan’ın başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara sert cezalar vermesiyle tanınıyor.

Başkentte güvenlik önlemleri artırıldı

Eski Başkan’ın sanık olarak geldiği başkent Washington DC’de güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Mahkeme binasının önünde çok sayıda basın mensubu ve Trump destekçisi vardı. Trump, mahkemeye gelmeden önce sosyal medya platformu TruthSocial’da yaptığı paylaşımda, seçimin hileli olduğunu iddia etti ve gözaltına alınmasının bir onur olduğunu söyledi.

Biden, duruşmayı izlemeyecek

ABD Başkanı Joe Biden ise tatilde olduğu Delaware’de bisiklet turuna çıkarak gündeme tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump’ın duruşmasını izlemeyeceğini söyledi. Biden, seçim sonuçlarının meşru olduğunu ve Trump’ın yargılama sürecine saygı duyması gerektiğini belirtti.

Kongre baskını ne olmuştu?

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan Başkanlık Seçimi’nde Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından eski Başkan Trump, seçimde hile yapıldığını iddia etmiş ve sonuçları kabul etmemişti. Trump, destekçilerine 6 Ocak 2021’de Kongre binasında seçim sonuçlarının onaylanacağı gün Washington DC’ye gelmeleri çağrısında bulunmuştu.

6 Ocak’ta Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, “Asla pes etmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız” demiş ve onları Kongre binasına yürümeye teşvik etmişti. Trump destekçileri, aşırı sağcı grupların da katılımıyla Kongre binasına saldırmış ve içeri girmişti. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump’a hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Kongre baskınından sonra Temsilciler Meclisi’nde kurulan bir komite, olayı soruşturmaya başlamıştı. Komite, Trump’ın “ABD’yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemek için komplo kurma”, “resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs”, “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

Komite, Adalet Bakanlığına Trump’ın bu suçlamalardan dolayı yargılanması tavsiyesinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı da 1 Ağustos’ta Trump aleyhine iddianame hazırlamıştı.

Trump’ın diğer davaları

Trump aleyhindeki bu iddianame, eski Başkan’a yöneltilen üçüncü ancak en önemli iddianame olarak kayda geçti.

Trump, daha önce de Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı. Ayrıca yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago’daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiasına da maruz kalmıştı.

Trump, ayrıca 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına “sus payı” ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de New York’ta yargılanmıştı.