Trump konuştu Erdoğan dinledi! F-35'lerden Rahip Branson'a CAATSA'dan Gazze'ye...

İki lider, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da yeniden bir araya geldi.

Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da kameralara önüne geçti. İkili, basının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin genelde Trump'a sorular sorması ise dikkatlerden kaçmadı.

"BRANSON'U BİZE VERMİŞTİ"

Trump şu ifadeleri kullandı:

Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI HEMEN KALDIRABİLİRİZ"

F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.

"GAZZE'Yİ KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.

"NATO'NUN TAMAMININ RUSYA'DAN VAZGEÇMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

NATO'nun tamamının Rusya'dan vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. Başka konularda da iyi işler yaptılar. NATO'ya silah satıyoruz. Silahla ilgili ticaretimizin çoğunu şuan Ukrayna ile yapıyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki taraftan saygı görüyoruz. Ben de saygı duyuyorum. Tarafsız olmayı seviyor. Çok nötr. Şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak. Putin'i çok iyi tanıyor. 7 savaşı durdurdum. Bunun kolay olacağını sanıyordum ama yanıldım. Rusya milyonlarca dolarlık silah kullandı ve gerçekten karşılığında hiçbir şey kazanamadılar. Bence artık durmaları gerekiyor.

Trump ile F-16 ve F-35 konularını etraflıca ele alacaklarını açıklayan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusuna, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." yanıtını verdi.