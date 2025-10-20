ABD’nin 50 eyaletinde Başkan Trump’a karşı protestolar düzenlendi. "Krallara Hayır" olarak adlandırılan gösterilerde 7 milyondan fazla kişinin sokağa çıktığı belirtiliyor.

Göstericiler Trump’ın özellikle Demokrat eyaletlere “güvenlik” gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi. Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, ekonomide federal harcama kesintileri, kürtaj, eğitim, silah kontrolü ve sosyal güvenlik gibi konulardaki kararları da protesto edildi. Protestolara Trump karşıtı bazı Kongre üyeleri de katıldı.

TRUMP SUÇU SOROS’A ATTI

ABD Başkanı Trump ise protestolarla ilgili yaptığı açıklamada suçu yıllarca bazı ülkelerdeki hükümet karşıtı protestolardan sorumlu tutulan George Soros’u sorumlu tuttu. Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Trump’ın müttefikleri ise protestoları “anti-Amerikan” olarak nitelendiriyor ve Trump’ın “yerli terör örgütü” listesine aldığı sol görüşlü Antifa hareketi tarafından yönetildiğini iddia ediyor.

DAHA ÖNCE DE SOROS’U HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump daha önce de Soros’u hedef almıştı. Milyarder yatırımcıyı ve oğlunu ‘radikal solcu’ olarak tanımlayan Trump, “George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD’nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika’yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz.

Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz” dedi.

Macar asıllı milyarder George Soros

GEORGE SOROS KİMDİR?

Macar asıllı ABD’li yatırımcı George Soros uzun yıllardır komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Milyarder yatırımcının kurduğu ‘Açık Toplum Vakıfları’ özellikle Soğuk Savaş’ın son döneminde Doğu Avrupa’daki hükümet karşıtı gösterileri finanse etmekle suçlandı. Öte yandan Arap Baharı’nda çıkan olayların arkasında da Soros’un olduğu iddia ediliyordu.

ABD’de 2020’de polis şiddeti ve siyahlara yönelik ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yine Soros tarafından finanse edildiği iddia edilmişti.