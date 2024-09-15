Trump'a silahlı saldırı girişimi iddiası

Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump hakkında bir silahlı saldırı iddiası daha geldi. ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, Trump'ın çevresinde silah ateşlendiğini Trump'ın güvende olduğunu açıkladı.

Öte yandan New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, Florida'da bulunan Trump International Golf Course West Palm Beach'in dışında silahlı iki kişinin çatışmaya girdiğini iddia etti. Meydana gelen silahlı çatışmada saldırganların birbirlerini hedef aldıkları ve yaşanan olayın ABD Başkan adayı Trump'la ilgisiz olduğu öne sürüldü.

Trump'ın seçim ofisinden yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump'ın çevresinde silahla ateş açıldığı belirtilirken, Trump'ın güvenli bir noktada olduğu ve olayın detaylarına dair daha fazla bilgi olmadığı ifade edildi.