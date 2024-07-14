Trump’a suikast girişimini tişört yaptılar! 20 dolardan satılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Trump’a suikast girişimini tişört yaptılar! 20 dolardan satılıyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a suikast girişiminden saatler sonra, saldırı anı görüntülerinin basıldığı tişörtler satışa çıktı.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi gerçekleşti.

Cumhuriyetçilerin 2024 başkan adayı Donald Trump’a suikast anı fotoğraflarının yer aldığı tişörtler internet sitelerinde satışa sunuldu.

Sitelerde Trump’a saldırı anının yer aldığı tişörtler, 20-23 dolar arası fiyatlarla satışa çıkarken, tişörtlerde, ''Tanrı Trump’ı korusun (God Save Trump)'' ve ''Asla teslim olma (Never Surrender)'' ifadeleri de yer aldı.

NE OLDU?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.

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