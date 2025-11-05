ABD, yerel seçimlere gitti. Seçimlerde en dikkat çeken ise ABD'nin ikonik şehri New York oldu. Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın yarıştan çekilmesiyle, mücadele Demokrat Parti'nin ilerici kanadından Zohran Mamdani, bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında yoğunlaştı. Yarış, özellikle Mamdani ile Cuomo arasında kıyasıya geçti.

Bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo

MAMDANİ RAKİBİNE 9 PUAN FARK ATTI

Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımı başladı. Associated Press'in resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Mamdani oyların yüzde 50,6'sını alarak en yakın rakibi Cuomo'ya yaklaşık 9 puan üstünlük sağladı. Cuomo'nun oy oranı yüzde 41,4'te kaldı, Cumhuriyetçi Sliwa ise yüzde 7,3 oy aldı. 34 yaşındaki Mamdani, bu zaferle New York'un ilk Müslüman belediye başkanı unvanını elde ederek tarihe geçti.

New York'un ilk müslüman başkanı Zohran Mamdani

EYALET SEÇİMLERİNDE DEMOKRATLAR BAŞARILI

New Jersey valilik seçiminde Demokrat aday Mikie Sherrill, oyların yüzde 57'sini toplayarak galip geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5'te kaldı.Virginia valilik yarışında da Demokrat Abigail Spanberger, oyların yüzde 56,1'ini alarak önde bitirdi. Cumhuriyetçi aday Winsome Earle-Sears yüzde 43,7 oy aldı.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Uganda ve Hindistan kökenli Mamdani, kendini sosyalist olarak tanımlıyor. Ailesi, Mamdani beş yaşındayken Uganda'dan Güney Afrika'ya, iki yıl sonra da New York'a göç etti. Annesi Mira Nair, ödüllü Hint asıllı Amerikalı film yönetmeni; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Mamdani, çocukluğunu "imtiyazlı" olarak nitelendiriyor. Siyasete girmeden önce, düşük gelirli bireylerin evlerinden tahliye edilmesini engellemek için çalıştı. 2020'de New York Eyalet Meclisi'ne seçildi.

KİRA ARTIŞLARINI DONDURACAK

Konut krizi, Mamdani'nin kampanyasının ana odağıydı. Kirası kontrol altındaki 1 milyon dairede artışları dondurmayı, uygun fiyatlı konut stokunu genişletmeyi ve özel mülk sahiplerine denetimleri artırmayı vaat etti. Ayrıca, her idari bölgede belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz yapmayı, beş yaş altı çocuklar için okul öncesi eğitimi bedelsizleştirmeyi ve asgari ücreti 16,50 dolardan 30 dolara yükseltmeyi planlıyor. Mamdani, yıllık geliri 1 milyon doları aşanlardan yüzde 2 ek vergi toplamayı ve kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.

VAATLERİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

The New York Times hesaplamalarına göre, Mamdani'nin vaatleri yılda yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak. Mamdani, zengin bireyler ve şirketlere vergi artışlarıyla 9 milyar dolar ek gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu politikalar, iş dünyası ve muhafazakâr kesimlerden eleştiri topluyor. Yatırımcı Bill Ackman, X hesabında Mamdani'nin "işletme karşıtı adımlarının ve yüksek kurumlar vergisinin istihdamı yok edeceğini, şirketleri şehre kaçıracağını" savundu. Mamdani'nin uzun süredir Filistin haklarını desteklemesi de İsrail yanlısı gruplarda kaygı yaratıyor.

BU SEÇİM TRUMP İÇİN NEDEN KRİTİK?

New York belediye başkanlığı yarışı, Trump için stratejik öneme sahip. Şehir, Trump'ın iş adamı kimliğinin merkezinde yer alıyor. Mamdani'nin vergi artışları, Trump ailesinin ticari faaliyetlerini doğrudan etkileyecek. Trump, Mamdani'yi "tam bir fanatik komünist" diye niteledi. Mamdani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehre girişte tutuklatma sözü, ilişkileri daha da gerdi. Trump, seçim öncesi Cuomo'ya sınırlı destek verdi.

TRUMP HER SENARYODA KAZANÇLI

Politico'nun haberine göre, sonuç ne olursa olsun Trump avantajlı çıkacak. Mamdani kazanırsa, onu karalayarak ilerici Demokratların iktidarını olumsuz örnekleyebilir. Cuomo kazanırsa, Adalet Bakanlığı'nın Cuomo hakkındaki yalan beyan soruşturması Trump'ın elini güçlendirecek. Trump, dün Mamdani'nin rakibi Cuomo için destek çağrısı yapmış ve Mamdani seçilirse federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.