Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

ABD'de, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck patladı.

Önce yanan ardından patlayan Tesla 1 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

TESLA CYBERTRUCK, PARK HALİNDE PATLADI

Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde, Trump International Hotel'in önünde park halinde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında büyük bir patlama meydana getirdi. Patlama sonrası Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, aracın içindeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ilk olarak aracın içinde başladığı, ardından patlamaya dönüştüğü öğrenildi. Ancak yangının kesin nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Las Vegas polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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