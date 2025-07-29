Trump’ın resti Hong Kong Borsası'nı tedirgin etti

Hong Kong’da işlem gören Hang Seng endeksi salı günü 38 puan düşerek 25.524 seviyesinden kapandı. Bu yüzde 0,15’lik kayıp, önceki seansta görülen kazanımların silinmesine neden oldu. Piyasadaki düşüş, yatırımcıların ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmasının büyüme ve enflasyon üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine dair artan kaygılarına bağlandı. Anlaşmanın detaylarının yarattığı belirsizlik, finansal ve teknoloji sektörlerinde hissedilen satış baskısını daha da artırdı.

TRUMP'TAN KÜRESEL TARİFE RESTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, müzakereye yanaşmayan ülkelere %15 ila %20 arasında değişen küresel tarife uygulamayı gündeme getirmesi, piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu seviyeler, Büyük Buhran’dan bu yana görülmemiş oranlar olarak değerlendiriliyor. Açıklamanın ardından risk iştahı düşerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Özellikle KE Holdings %3, Xiaomi Corp. %2,6, Hong Kong Borsası operatörü HKEX %1,7 ve Want Want China %1,6 oranında değer kaybetti.

GÖZLER FED VE ÇİN VERİLERİNDE

Borsadaki kayıplar, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Çin ile 90 günlük gümrük tarifesi ertelemesinin uzatılabileceğini ima etmesiyle gün sonuna doğru biraz hafifledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yıl sonuna doğru olası bir görüşme yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. Öte yandan yatırımcıların dikkati bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, ABD enflasyon verileri ve Çin’in temmuz ayı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) sonuçlarına çevrilmiş durumda.