Trump’ın sağlık durumu açıklandı

Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana sürekli olarak yanında olduğunu ve her gün yarasını değerlendirip tedavi ettiğini belirtti. Eski başkanın durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini ifade eden Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." dedi.

Başlangıçta belirgin bir kanama olduğunu, ardından kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğini ancak zamanla düzeldiğini belirten Jackson, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." şeklinde konuştu.

Jackson, Trump'a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde bulunan Butler Memorial Hastanesi sağlık personeli tarafından yapıldığını belirtti ve eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Hastane personelinin Trump'ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladığını ve gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler yapılacağını aktaran Jackson, Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz'da aldığı kurşun yarasının beklenildiği şekilde iyileştiğini belirtti.

Jackson, "Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize." ifadelerini kullandı.