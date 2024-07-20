Trump’ın suikastçısının son araması ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: NYP
Trump’ın suikastçısının son araması ortaya çıktı

ABD Başkan adaylarından Donald Trump’a suikast gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks'un son online aramasının porno olduğu belirtildi.

NYP’de yer alan habere göre, FBI, 20 yaşındaki şüphelinin şifreli Samsung marka telefonuna erişim sağlamaya çalıştı ancak başarısız denemeler sonrası telefon Quantico'ya gönderildi.

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Burada yapılan incelemelerde Crooks’un mesajlarında ailesinin çocuklarına ulaşmaya çalıştığı mesajlara denk gelindi. Mesajlar öğleden sonra 1'den itibaren başlıyor ve gün boyunca devam ediyordu. Crooks'un ebeveynleri, oğullarının babasının AR-15 tüfeklerinden birini alıp yerel bir atış poligonuna gittiğini düşünmüş.

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Ayrıca yetkililer telefonda son yapılan online aramanın porno olduğunu belirledi. Telefonda yapılan incelemeler neredeyse biterken Crooks’un laptop ve sabit disklerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

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