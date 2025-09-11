Trump'tan Charlie Kirk hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törenin başlangıcında, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu 31 yaşında hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü andı.

Trump destekçisi sağcı aktivist Charlie Kirk vuruldu

Trump, "Charlie, neslinin bir devi, özgürlüğün şampiyonu ve milyonlarca insana ilham veren biriydi. Dualarımız, onun harika eşi Erika ve güzel çocuklarıyla. Onlar harika insanlar. Onu çok özleyeceğiz. Yine de Charlie'nin sesinin ve özellikle de gençlerin kalplerine aşıladığı cesaretin yaşamaya devam edeceğinden hiç şüphem yok. Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi açıklanacak ve size tek bir şey garanti edebilirim ki, çok büyük bir kalabalık olacak" ifadelerini kullandı.