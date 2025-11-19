ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir gafa ya da kara mizah örneği sayılabilecek bir şakaya imza attı.

ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda konuşan ve USDA, yani ABD’nin Tarım Bakanlığı verilerine de değinen Trump, konuyu birden enteresan bir yere taşıdı.

“Thanksgiving” yani Hristiyanlar için kutsal sayılan Şükran Günü’ne 1 hafta kala, Şükran Günü’nün fiks menüsü olan hindiden bahseden Trump, birden konuyu anlaşılmaz biçimde Türkiye’ye getirdi.

KONUŞMADAN ÇOK STAND UP GÖSTERİSİ

“Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün. Ülke olan Turkey’den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan iyi gidiyor” diyen Trump, dinleyenlerin kahkahalarından da cesaretlenerek şakayı uzattı:

“Sadece şey… Hani, Erdoğan’ın beni arayıp: “Ben yüzde 33 düşmedim” demesini istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız.”

NEDİR BU YÜZDE 33?

Trump’un konuşmasında ettiği “Hindi (Turkey) yüzde 33 düşüşte” sözüyle ise neyi ima ettiği anlaşılamadı. Trump’ın bu konuşmasının genelinde referans gösterdiği USDA verilerinde hindi üretim, satım oranlarında yüzde 33 hiçbir yerde geçmiyor. Ayrıca ABD merkezli haber doğrulama kuruluşu, factcheck.org Trump’ın hindi fiyatlarının yüzde 33 düştüğüne yönelik iddiasının asılsız olduğunu, gerçek düşüşün çok daha düşük, yüzde 6,5 olduğunu aktardı. O yüzden söz konusu konuşma, sosyal medyada Trump’ın AKP’nin oy oranının düşüşünden mi bahsettiği şeklinde sorulara yol açtı.