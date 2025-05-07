Trump'tan Kanada Başbakanı Carney'e olay yanıt

Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada Başbakanı Mark Carney'e verdiği yanıt dünya gündemine oturdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney Salı günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Başkan Donald Trump'a Kanada'nın asla satılık olmayacağını söyledi. Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini defalarca dile getiren Trump ise bu sözlere "Asla asla deme" ifadesini kullanarak yanıt verdi.

GÜMRÜK VERGİSİ TARTIŞMASI 'EYALET'E GELDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, Trump'ın ABD ile Kanada arasındaki sınırı "yapay" olarak nitelendirmesi ve Kanada'nın ABD'ye katılması fikrini romantikleştirmesinden birkaç dakika sonra, Kanada'nın "satılık olmadığını asla satılık olmayacağını" vurguladı.

Ticaret konusunda ise Trump, Carney'nin Salı günü Kanada mallarına uygulanan ABD gümrük vergilerini kaldırmak için söyleyebileceği hiçbir şey olmadığında ısrar etti. Carney bunu "daha büyük bir tartışma" olarak nitelendirdi.

Ticaret ve sınırlar konusundaki gerginliklere rağmen ABD Başkanı'na karşı sağlam durma sözü veren Carney, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'tan Kanada'yı 51. eyalet olarak adlandırmayı bırakmasını istediğini söyledi.

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