Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor

İHA'nın haberine göre; Trump, fotoğrafını tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara basarak kendi internet sitesinden satışa sundu. Ürünlerde “Asla teslim olma” ve “Trump’a özgürlük” gibi sloganlar da yer aldı.

13 suçlama yöneltildi

Trump, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletindeki oyları kendi lehine çevirmek için baskı yaptığı iddiasıyla soruşturma altına alınmıştı. Savcılık, Trump’a 13 suçlama yönelterek gözaltına aldırmıştı. Eski başkan, ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, ülke gündemine oturmuştu.

Bağış toplama etkinliği

Trump, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanarak hem dikkat çekmeyi hem de bağış toplamayı hedefliyor. Ürünlerin fiyatları 15 ile 34 dolar arasında değişiyor ve yüzde 50 oranında kar sağlıyor. Bazı uzmanlar, bu kampanyanın Trump için büyük bir gelir kaynağı olabileceğini belirtiyor.

ABD halkından ilgi

Trump’ın fotoğrafının basılı olduğu ürünler, ABD halkından yoğun ilgi görüyor. Trump destekçileri, eski başkanın bu hamlesini destekliyor ve ürünleri satın alıyor. Cj Butler adlı bir vatandaş, “Bence bu ülke için çok klasik bir tüketim çılgınlığı. Trump’tan bahsediyoruz, O her şeyi satıyor o zaman neden bir tişört satamasın ki” dedi. David Kochel adlı bir başka vatandaş ise, “Onun fanları bunu görecek ve 25 dolara tişört ve kupa almak için dövüş egzersizleri yapacaklar. Günün sonunda onun 13 suçlamayla ilgili iddianamesini kutlayacak olması biraz üzücü gibi ama bizim politikamız da bu yönde” diye konuştu.