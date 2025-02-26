Trump'tan subliminal mesaj dolu Gazze paylaşımı! Ne anlatmak istiyor?

Gazze'deki ateşkesin ardından Trump'ın Gazze için planları gündeme gelmişti. Gazze için planlarını saklamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka ile oluşturulmuş videoyu Truth ve Instagram hesaplarından paylaşması tepki toplayarak yayılmasının ardından içindeki görsel mesajlar da dikkat çekti.

SKANDAL GAZZE VİDEOSU

İşte Donald Trump'ın paylaştığı skandal video;

Videonun ardından bazı karelerde dikkat çeken mesajlara yer verildi.

SUBLİMİNAL MESAJLARLA DOLU VİDEO

Peki tepki toplayan bu videoda Trump neler anlatmak istedi ve amacını nasıl açıkladı?

İşte Trump'ın Gazze videosundaki subliminal mesajlar içeren o kareler;

Daha videonun başında sadece erkeklerin olduğu bir tablo ile görüntüler başlıyor.

Ardından yine erkek çocuğunun kovalandığı bir sahne var.

Ve bir sonraki sahnede, yine harabe mekanların arasında 2 adam ve 1 erkek çocuğu yer alıyor. Bu sahneye kadar sorun çıkartan kısmın erkekler olduğuna dikkat çeken mesajlar veriliyor. İlerleyen karelerde ise mesajlar daha açık bir hal almaya başlıyor.

Bu sahneye gelindiğinde, artık inşa edilmiş bir Gazze karşımıza çıkıyor ve görüntüde bir kadın iki kız çocuğu ile şehre doğru giriyor.

Ardından inşa edilmiş şehirden görüntüler akıyor: Dev binalar, plajlar ve lüks arabalar...

Yapay zeka ile oluşturulmuş görüntülerde, Gazze'ye 3 çocuk daha giriyor ve aralarında yine erkek çocuğu bulunmuyor.

Daha sonraki karelerde ise Elon Musk detayı dikkatleri çekiyor. Elon Musk Gazze'de yemek yerken görüntüleniyor. Fakat Elon Musk ile ilgili asıl detaylar ilerleyen karelerde kendini gösteriyor.

Ve en çok mesaj içeren kare olarak, transseksüel dansöz görüntülerinin olduğu kareler dikkat çekiyor. Burada, daha önce kaos çıkaran erkek mesajlarının yerini, cinsiyetlerini kaybetmiş ve köleleştirilmiş erkeklerle bir sahneye yer veriliyor.

Bu karelerde, erkek çoğunluğun köleleşmediği sürece Gazze'de yer alamayacağı mesajı verilirken, toplumsal olarak da değişim için Gazze üzerindeki güçler tarafından bir çaba harcanacağı mesajı veriliyor. Bilindiği üzere eşcinselliğe karşı kendi ülkelerinde adeta savaş açan Donald Trump ve Elon Musk, konu Gazze ile ilgili bir video olduğunda bu konuya pek önem vermiyor.

Buradaki karede ise; Trump'a sevgi duyulacağına dair bir düşünce ile, uçan balonda Trump yer alırken, altın sarı renklerine de geçiş yapılıyor. Altın rengi ile zenginlik mesajı vererek, Gazze'nin refahı yüksek bir şehir haline geleceği mesajı verilmeye çalışıyor.

Ve Trump, dansöz ile görüntüleniyor ve görüntüde herkesin gözü Trump'ın üstünde. Burada ise; kültürel yapısı değiştirilmiş Gazze'nin artık bir eğlence merkezi ve gece hayatında hareketlilik getirilmek istendiği vurgulanıyor.

Bu karede ise, geçen karelerde yemek yiyen Elon Musk'ın plajda havaya para saçtığı görülüyor. Burada verilen mesaj ise, Gazze'nin inşası konusunda Elon Musk'ın büyük harcamalar yapacağı ve sponsor olacağı mesajı verilmeye çalışılıyor.

Elon Musk'ın saçtığı paraları ise çocuklar topluyor. Yani mesaj olarak Gazze'nin geleceği olacak çocukların, bu durumdan mutlu ve memnun kalacağı mesajı veriliyor.

Ve Trump Gaza! Koca bir otel, lüks araba, şık insanlar ve ihtişam...Trump, eğer Gazze'nin inşası için yol alabilirse neler yapacağını bir kez daha mesajlarla iletiyor.

Ve Trump, burada kendini putlaştırma ve Gazze için unutulmaz bir fenomen ve kurucu olma isteğini, Gazze'nin ortasına diktiği dev heykeliyle gözler önüne sermek istiyor.

Ve Trump'ın küçük altın heykellerinin satıldığı sahnede, Trump putlaştırmasını arzulayan bir kare olması dikkat çekiyor. Ve bu sahnede Trump'ın yine yaptıklarıyla Gazze'yi baştan aşağı değiştireceği, büyük övgü ve sevgi toplayacağı ve zenginlik getireceği mesajı tekrar tekrar veriliyor.

Ve yine Trump, yine heykelleri ve altın balonlar! Yine zenginlik mesajları

Elon Musk ve yine uçuşan paralar...

Trump ve Netanyahu'nun Gazze'de tatil yaptığı kare! Bu karede ABD-İsrail ortaklığına dikkat çekilirken, arkadaki Trump-Gaza yazısıyla, Gazze'nin asıl talibinin Trump olduğu mesajı veriliyor.