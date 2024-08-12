TSK dünyanın en iyisi seçildi. Yarışmaya damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TSK dünyanın en iyisi seçildi. Yarışmaya damga vurdu

Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz büyük bir başarıya imza attı.

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hohenfels kentinde düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması, 19 NATO üyesi ülkeden 36 takımın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, bu zorlu müsabakaya iki takım ile katıldı.

Yarışma boyunca keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey atış becerileri, tıbbi müdahale simülasyonları gibi çeşitli alanlarda sınav verdi.

Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci, Türk Özel Kuvvetleri takımı ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve yarışmaya adeta damga vurdu.

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SIRALAMA

1. Türk Kara Kuvvetleri
2. Türk Özel Kuvvetleri
3. Finlandiya/ ABD
4. Yunanistan

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