TSK personel kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel kanununda önemli değişiklikler içeren bir yasa teklifini onayladı. Yeni düzenlemeye göre, genel bütçe altında yer alan kamu kurumları tarafından istenen hizmet ve mal bedelleri, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlar ve diğer kamu kurumları tarafından talep edilen hizmet ve mal bedelleri, Harita Genel Müdürlüğü'nün muhasebe birimi tarafından yönetilen hesaba yatırılacak.

Yeni yasaya göre, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları dahil olmak üzere, general ve amiraller üzerinde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yetkili merciler, ilgililerin en son rütbeleri ve görevlerine göre belirlenecek. TSK personelinin kimlik, görev ve faaliyetlerinin, belirli yetkilendirildiği durumlar dışında, her türlü medya aracılığıyla yayınlanması yasaklandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı uyarınca, özel hayatın korunması hakkı altında, acil durumlarda 24 saat içinde hakim onayı alınarak, askeri birlik komutanları ve diğer yetkililer tarafından yazılı emirle önleme araması yapılmasına olanak tanınacak. Hukuk eğitiminde başarılı olan subayların, sadece hukuk hizmetleri kadrolarına değil, ihtiyaç duyulan diğer tüm hukuk sınıfı subay kadrolarına atanmalarına imkan sağlayacak bir düzenleme getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılan subay ve astsubaylar, sağlık sebepleri veya vazife malullüğü dışında, eğitim masraflarını iki katı tutarında geri ödemekle yükümlü olacaklar. Bu kapsamda, disiplin sorunları nedeniyle görevden alınan personel için ise öğrenim ve eğitim giderlerinin dört katı kadar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Yedek astsubaylık statüsü, Askeralma Kanunu'na eklendi ve astsubay adaylarının temel eğitim süresince alacakları harçlık, uzman onbaşı maaşından ziyade astsubay çavuş maaşı olarak belirlendi. Pilot subaylar için ise, görev süresini tamamlayıp ayrılanlara uçuş başına toplu ödeme yapılması, aktif görevdeki pilot subayların ise benzer koşullarda uçuş tazminatı almaları planlanıyor.

Uçuş görevlerini tamamlayarak ayrılan pilotlara, 80 saate kadar olan uçuş süreleri için toplu ödeme, 80 saati aşan her uçuş saati için ise uçuş tazminatının %14'ü kadar ek tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Subay ve astsubayların ek göstergeleri ile ilgili düzenlemeler de yapılmakta.