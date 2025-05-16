TSK’da büyük değişim! AYM iptal etti AKP Meclis’e taşıdı

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen kapsamlı bir torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. 35 maddeden oluşan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek Öğretim Kurumu, Karayolları Trafik Kanunu gibi çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler öngörüyor.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına uyum sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine ilişkin bir madde yer alıyor. Ayrıca, disiplinsizlik nedeniyle subayların Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılmasına yönelik Cumhurbaşkanı yetkisi, Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na doğrudan bir hüküm olarak eklenecek.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı uyarınca, insani mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılan araç, teçhizat ve eğitilmiş hayvanlara gümrük muafiyeti tanınmasına ilişkin düzenleme yeniden yapılandırılacak.

YÖK ÜYELERİNİN ATAMA SÜRECİ NETLEŞTİRİLİYOR

Yüksek Öğretim Kurumu üyelerinin seçilme ve atama usulleri, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası kanunla daha açık bir şekilde düzenlenecek. Üniversitelerarası Kurul’un seçim sürecini tamamlayamaması durumunda, Cumhurbaşkanı’na doğrudan atama yapma yetkisi tanınacak. Bunun yanı sıra, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdamı ve oranlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlenerek, bu konuda Yüksek Öğretim Kurumu’na yetki verilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin, sendikaların yardım yapabileceği vakıflara ilişkin yetkinin Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceğine yönelik kararı sonrası, ilgili kanunda değişiklik yapılarak bu hüküm kanuni bir temele oturtulacak.

BELEDİYE KURULUŞU VE TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NA YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulmasına imkan tanıyan hüküm, Anayasa’nın 123. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmişti. Bu teklif, iptal edilen düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’nin kararına uygun şekilde kanunla yeniden hayata geçirecek.

Tarihi Alan Başkanlığı’nın görevlerine ilişkin istisna ve muafiyetler ile mevzi-siper restorasyonları gibi özel işler için bazı mevzuat hükümlerinden muafiyet sağlanmasına yönelik düzenlemeler de teklif içinde yer alıyor.

YÜCE DİVAN VE BİYOGÜVENLİK KURULU’NA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan yargılamalarına ilişkin sürelerin Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceğine hükmetmişti. Bu doğrultuda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 57. maddesi yeniden düzenlenerek, sürelere ilişkin hükümler anayasal sınırlar çerçevesinde kanunla belirlenecek.

Biyogüvenlik Kurulu’nun görevlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi sonrası oluşan yasal boşluk giderilecek. Kurula yapılan tüm atıfların, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen merciye yapılmış sayılacağı bir hüküm teklif kapsamında yer alıyor.