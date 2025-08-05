TSK'da dengeleri değiştirecek toplantı bitti

Düzenleme: Kaynak: AA
TSK'da dengeleri değiştirecek toplantı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrası Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. YAŞ toplantısı 2,5 saat sonunda bitti.

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ANITKABİR ZİYARETİ

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATIYORUZ

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi, yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zatıalinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

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YAŞ TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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KATILAN İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılıyor.

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Yaş toplantısı 2,5 saat sonra sona erdi.

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