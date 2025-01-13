TSK'dan sınır ötesinde nokta operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu,

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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