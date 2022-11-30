TSK’nın operasyonundan müthiş görüntüler

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin yaşadığı yerlere giren Mehmetçik, terör örgütüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak zorlu araziye sahip olan Zap'tan görüntüler paylaşıldı.

MSB'nin paylaşımında, "Kahraman Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" bilgi notu yer aldı.

5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.