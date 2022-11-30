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TSK’nın operasyonundan müthiş görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:56
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TSK’nın operasyonundan müthiş görüntüler. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

TSK’nın operasyonundan müthiş görüntüler
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Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin yaşadığı yerlere giren Mehmetçik, terör örgütüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak zorlu araziye sahip olan Zap'tan görüntüler paylaşıldı.

MSB'nin paylaşımında, "Kahraman Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" bilgi notu yer aldı.

5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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yorum 2
30.11.2022 16:22
30 km uygulanmiyan ve dolayli tehdit edilerek bak cekiliyoruz pkk size saldircak tehditi yapildigi ortamda artik 200km icersin de hangi bayrak altinda olursa olsun tehdit unsuru bertaraf edilecek acik  
 
Zeki
30.11.2022 16:06
Allah yariniz yardimciniz olsun.. dualarimiz sizinle..  
 
Şinasi Ocak
30.11.2022 16:05
milleti bu görüntülerle avutuyorsunuz.sınırdan onbeş km.girmek için onlarca şehit veriyoruz, milyarlarca dolarlık silah kullanıyoruz.adamlar bizim bütün illerimize elini kolunu sallayarak giriyor,beka  
 
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