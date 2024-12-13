"TSK'ya Atatürk'ün askeri olarak girdiniz Erdoğan'ın askeri olarak çıktınız"

CHP'li Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Teğmenlerin ettikleri kılıçlı yemin sonrası ihraç talebi ile haklarında soruşturma açılmasına ateş püskürdü.

Konuşmasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i sert bir dille eleştiren Öztunç, şunları söyledi:

“Anadolu topraklarında tarih yazan bir kişi vardır son 100 yılda, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hakkını yemeyeyim, AK Partililer de tarih yazdılar ama nasıl bir tarih yazdılar ben size söyleyeyim. Milyonlarca mülteciyi Anadolu’ya getirdiler, onun tarihini yazdılar. Enflasyonda tarih yazdınız. Nas dediniz, faizde tarih yazdınız.

Liyakatsiz atamalarda, israfta, şatafatta tarih yazdınız. Yolsuzlukta, hırsızlıkta tarih yazdınız. Yandaş müteahhit yaratıp o yandaş müteahitlere milletin malını hortumlatmakta tarih yazdınız. Döviz kurunda tarih yazdınız. Çiftçiyi, işçiyi, memuru, emekliyi perişan etmekte tarih yazdınız. Tarikat ve cemaatlere devletin kurumlarını teslim etmekte tarih yazdınız. FETÖ’yü büyütmekte tarih yazdınız. Kadın cinayetlerinde, gazetecileri hapse atmakta tarih yazdınız. Yeni doğan çocukların öldürülmesinde tarih yazdınız. O çeteyi koruma konusunda tarih yazdınız.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’ DEMEK SUÇ MU?"

Mustafa Kemal’in kurduğu TSK’de ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demeyi suç yaptınız, bunda tarih yazdınız siz. Yıllarca ‘Siyonizmle mücadele ediyorsunuz’ dediniz. Güya İsrail’e karşıydınız. Ama İsrail ile ticarette en büyük işi yaptınız, tarih yazdınız. Şam’ın kapısına dayandı İsrail. İsrail’in topraklarını büyütmesinde tarih yazdınız.

"POLİS AKADEMİSİ’NDE ERDOĞAN SLOGANLARI ATILIRKEN DİSİPLİNSİZLİK YOK MUYDU?"

Sayın Bakan, ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demek ne zamandan beri suç oldu? Siz hiç ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dediniz mi, uzun yıllar askerlik yaptınız? Dedinizse takiye mi yaptınız? Sayın Bakan siz, TSK’ya Mustafa Kemal’in askeri olarak girdiniz ama kusura bakmayın Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri olarak çıktınız. Eğer itaatsizlik diyorsanız, disiplinsizlik diyorsanız, Sayın Bakan, insan kaçakçılığı yapan generali bu suçlardan görevden almadınız da emekliye sevk ettiniz? Sayın Bakan, Polis Akademisi’nde Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılırken disiplinsizlik yok muydu?