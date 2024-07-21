Tsolov, Formula 3'te parladı

Tsolov başlangıç sıralamasında ikinci sıradan başladı ve ilk metrelerde takım arkadaşı Lauren van Hoppen'i geçmeyi başardı.
Yarışın sonunda Hollandalı sürücü Tsolov'a daha fazla baskı uygulamasa da Bulgar sürücü haftanın ilk galibiyetini alarak birinci sıradaki yerini korumayı bildi.
Yarışmada Van Hoppen ikinci olurken, Meksikalı Leon üçüncü oldu. Leonardo Fornaroli üçüncü ART pilotu Christian Mansel'in hemen önünde dördüncü oldu.
Tsolov, kazandığı zaferle iki tur kala Formula 3 genel sıralamasında sekizinci sıraya yükseldi. Bulgar oyuncu şimdilik 75 puana sahip ve bugün 12. sırada yer alan lider Gabriele Mini'nin 44 puan gerisinde yer alıyor.
Luke Browning, Mini'nin dört puan gerisinde ikinci sırayı korurken, Lindblad altı puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.